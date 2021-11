Luego que el actual ministro de Educación, Raúl Figueroa, respaldara a José Antonio Kast, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, salió en su defensa.

“El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, comentó Figueroa en una entrevista con La Tercera.

En esa línea, Galli dijo en un punto de prensa este martes que “no hay intervención electoral cuando el gobierno defiende las posturas que ha presentando al Congreso, a la ciudadanía y critica aquellas que considera malas para el país”.

Además, señaló que “como gobierno nosotros no somos mudos, eso no lo digo yo, lo dijo la vocera de la ex presidenta Bachelet en un contexto similar a este, nosotros no somos mudos, el gobierno tiene una postura, le ha hecho propuestas al Congreso, al país y cree que esas propuestas son las correctas para los chilenos”.

“Lo que le corresponde al gobierno, a quienes estamos dedicados al servicio público, es defender esos principios que creemos favorables para la ciudadanía”, añadió Galli.

Por otro lado, luego de ser consultado directamente por las palabras del ministro de Educación, el subsecretario comentó que “creo que le entendí claramente, lo que le corresponde al gobierno es defender principios que creemos los mejores para los ciudadanos, para la convivencia social, los que están asociados a la libertad, a la libertad de enseñanza, al orden público, es lo que nos corresponde como gobierno y es lo que hacemos permanentemente”.