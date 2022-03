Los conocemos desde hace más de una década, y junto a otros, lideraban el movimiento estudiantil que en varios momentos puso en jaque la primera administración del ex presidente Piñera. Era 2013 y Gabriel Boric confrontó en Punta Arenas al entonces mandatario, y antes, en 2011, Camila Vallejo y Giorgio Jackson hicieron lo propio con las autoridades de educación de la época. En julio de ese año, y tras largas semanas de movilizaciones, Piñera no tuvo otra opción que cambiar al ministro de Educación para que el conflicto no escalara. Si en 2011 y 20212 encabezaban el movimiento estudiantil, juntos también llegaron al Congreso como diputados en 2014, comenzando así un proceso de recambio en la política. Y si han caminado tantos años juntos, ahora continúan y lo hacen desde el otro lado del poder. Gabriel Boric recibió del mismo Sebastián Piñera la piocha de O’Higgins, un guion que pocos llegaron a imaginar.