“Ese llamado ocurrió”: General Soza confirma “telefonazo” de diputada Orsini tras detención de Jorge Valdivia

Durante la jornada de este jueves, la directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, general Karina Soza Muñoz, confirmó el llamado que recibió por parte de la diputada Maite Orsini tras una detención de Jorge Valdivia ocurrida el pasado 25 de enero.

Según consignó La Tercera, el arresto del ex futbolista se habría originado luego que fuera controlado mientras trotaba en un parque de Vitacura. En ese contexto, le habían pedido su carnet de identidad, pero no lo tenía a mano, por lo cual se desató una discusión con el personal policial, siendo llevado a una comisaría esposado.

Producto de lo anterior, Valdivia se comunicó con la parlamentaria -que se encontraba en La Habana, Cuba- para explicarle que quería querellarse contra la institución debido al procedimiento. Ante esto, Orsini tomó su celular y llamó directamente a la general Soza.

Al respecto, la autoridad policial aseveró que “sí, efectivamente, ese llamado ocurrió. Fue tal como recibo llamados de un montón de gente, como el INDH, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, ONGs, otros parlamentarios y de otros servicios gubernamentales”.

De acuerdo al relato de Soza, la legisladora le había manifestado “que eventualmente habría una vulneración de derechos” contra Valdivia, luego de ser arrestado en una comisaría en el sector oriente de la capital.

“Ella (Orsini) me habría señalado que, eventualmente, según la versión del futbolista, habría habido vulneración de derechos al momento de adoptar ese procedimiento“, agregó.

Respecto al curso de acción tras el llamado, la general de Carabineros sostuvo que “como en todas las oportunidades en que recibimos una información de este tipo, yo derivé al oficial de servicio de la Dirección de Derechos Humanos para que indagara cuál había sido el procedimiento que se había gestado la noche anterior en la unidad”.

En relación a una eventual conversación telefónica que habría sostenido con el ex Colo Colo, aclaró que “no, yo no conozco al futbolista, salvo lo que he visto en televisión. No hablé con él, no tengo su teléfono ni tengo contacto con él”.

Ver la declaración completa acá: