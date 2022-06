General Yáñez por denuncia contra jefe de la Dipolcar: “No puedo dudar de una persona por solamente dichos”

Polémica generó la denuncia realizada esta semana por el medio Interferencia respecto al general y jefe de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), Luigi Lopresti, quien habría generado una estrategia para “socavar” el gobierno del presidente Gabriel Boric. Este viernes, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, respaldó a Lopresti en un punto de prensa y aseguró continuará en sus funciones. “No existen antecedentes concretos. Mientras no exista información oficial yo no puedo dudar de una persona por solamente dichos que no tienen fuente y que no se hacen responsable de aquello”, comentó en un punto de prensa.