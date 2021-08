El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió este lunes a la aprobación de la propuesta por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional de sustituir a Carabineros por otro organismo, el cual sería dirigido por civiles.

La votación se llevó a cabo este sábado, por lo que ahora la iniciativa pasará a la Comisión de Reglamento y posteriormente al pleno del hemiciclo para continuar siendo discutida y votada.

Al respecto, el general Yáñez señaló esta mañana que se ha reunido en varias ocasiones con diversas autoridades a lo largo del país, citas en las que afirmó que “ninguno me ha pedido que cierre un cuartel. Ninguno me ha pedido que elimine a los Carabineros de donde están. Todos me han pedido más Carabineros”.

Lee también: Fin a Carabineros y referirse a Pinochet como dictador: Las principales propuestas de la Comisión de DD.HH. de la CC

“Sólo quiero decirle al país que los Carabineros vamos a seguir trabajando con el compromiso que hemos hecho durante estos casi 100 años de entrega, de vocación y compromiso con nuestros compatriotas”, agregó el uniformado.

Posteriormente, Yáñez aseguró que “de los errores hemos aprendido. Somos una institución con resiliencia, que tiene capacidad de aprender y de escuchar. Estamos trabajando en hacer mejores a nuestros Carabineros, en hacer más grande nuestra institución en beneficio de todos nuestros compatriotas”.

Respaldo de Delgado a la institución

El que también abordó la normativa votada por la Comisión de Derechos Humanos de la CC fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien indicó que “uno mira con mucho respeto la independencia que tiene la Convención Constitucional, pero cuando se hace una propuesta como esta uno tiene una opinión”.

En la presentación de un plan que capacita a funcionarios policiales en violencia de género, el secretario de Estado apuntó que “una de las cosas que más nos pide la gente cuando recorremos Chile, son más Carabineros, no nos piden menos Carabineros, vehículos o comisarías”.

“Carabineros tiene una historia que no se puede borrar de un día para otro, tienen un trabajo territorial tremendamente importante y es una de las instituciones más valoradas por la gente. Hay que tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto político”, añadió.

Lee también: Sichel responde a Provoste y Boric: “Mi compromiso con los DD.HH es total y lo es también con el Estado de Derecho”

Además, Delgado respaldó a la institución, la cual recalcó que está “en un proceso de reforma, no un proceso de refundación. Un Carabinero sólo se puede reemplazar por un mejor Carabinero y en eso estamos”.

“¿Quién remplazaría a Carabineros? ¿Otras personas? ¿Quiénes son los que reemplazarían a esta gran institución? Me gustaría saber cuál es esa propuesta”, concluyó.