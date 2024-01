¿Se va de Chile? Giorgio Jackson rompió el silencio sobre su futuro

En una entrevista con el medio Súbela Radio, el ex ministro Secretario de Gobierno y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reveló lo que sería el futuro de su carrera política y profesional, tras su renuncia, y la investigación en la que está sometido por el Caso Convenios.

En medio de la conversación, el ex secretario de estado declaró que está concentrado en su desarrollo profesional. “Al final de mi segundo periodo parlamentario, yo me quería ir a estudiar afuera porque me interesan mucho los temas de innovación, temas de ecosistemas de innovación particularmente, adelantó.

“Es una posibilidad”

Fue en ese momento, cuando el entrevistador le preguntó si es que se iría de Chile. Jackson respondió:

“Es una posibilidad. Todavía no lo tengo confirmado, pero es una posibilidad cierta. Me interesaba hacer esto antes para que la gente no dijera: ‘Oye se está escapando de Chile’, aseveró el ingeniero civil industrial.

Sobre esto último, aclaró que él quiere seguir siendo un aporte para el país, agregando que su intención no es ‘escapar’: “Yo lo que estoy haciendo es dejar establecido cuáles son mis argumentos. Voy a estar vinculado a Chile, voy a estar viajando harto a Chile de vuelta. Pero, si es que me establezco afuera, es porque también quiero desarrollarme profesionalmente en las áreas que me importan a mí”, aseveró.

“No voy a estar en la papeleta”

En el encuentro, Jackson también detalló cuál será su futuro en la política y si estaría disponible para asumir un cargo por elección popular: “No voy a estar como alguien que vaya ni a candidatearse, ni a estar en la papeleta, ni tampoco liderando la organización política. No quiero hoy estar en ese rol”.

