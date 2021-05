El senador Guido Girardi (PPD) reconoció que está dispuesto a votar por Pamela Jiles o Daniel Jadue en una eventual segunda vuelta presidencial, en conversación con el panel del programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

Al respecto, el médico aseguró sobre la parlamentaria del Partido Humanista que “representa el síntoma más inmediato de las personas que quieren todo inmediatamente, porque la angustia y la incertidumbre hace que tú te centres en la inmediatez”.

“La inmediatez no permite que hayan proyectos estratégicos, no permite que haya futuro, y por lo tanto no hay estrategia. Es lo que le pasa al presidente Piñera, él está siempre preocupado de lo inmediato y no hay estrategia, no hay futuro”, indicó.

Lee también: Guido Girardi: “Lo que dijo Juan Sutil fue una provocación, un daño innecesario”

Sobre la opinión del diputado Gabriel Boric, quien tajantemente afirmó que no votaría por Jiles, Girardi afirmó que “yo tengo una opinión distinta. Creo que Pamela Jiles por lo menos ha intentado ser parte de una comunidad de debate convocada por el presidente del Partido Radical. Está participando de eso, se ha comprometido a desarrollar un proyecto común”.

“Si la elección es entre Lavín y Pamela Jiles, yo voy a votar evidentemente… si hay un compromiso de un programa, no voy a votar por la derecha, no voy a anular mi voto, y en esa situación extrema votaría por Pamela Jiles o votaría por Jadue”, reveló.

Al ser consultado por si prefiere a Jadue por sobre Jiles, el senador dijo que “no, no tengo preferencia. Tengo un candidato que se llama Heraldo Muñoz, en segunda jerarquía tengo una candidata que se llama Paula Narváez, en tercer lugar tengo una candidata que se llama Ximena Rincón, luego tengo un candidato que se llama Gabriel Boric. Mis últimas opciones serían esas”.

Lee también: Cadem: Pamela Jiles se mantiene liderando la carrera presidencial con un 18%

“Yo lo que creo es que el mejor candidato para derrotar a la derecha es Heraldo Muñoz, porque una parte del mundo progresista a lo mejor no quiere votar por Jadue, porque sienten que no los representa y lo mismo sucede con Pamela Jiles”, manifestó.