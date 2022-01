La crisis migratoria ha sido uno de los temas más relevantes que ha enfrentado el país y que se vio exacerbado durante la pandemia. Una situación que nuevamente hizo noticia durante la jornada del martes, luego de registrarse una violenta agresión por parte de cuatro ciudadanos extranjeros a dos funcionarios de Carabineros.

Los individuos de nacionalidad venezolana golpearon a los uniformados cuando éstos realizaron un control de drogas en la costanera de Iquique, Región de Tarapacá. Debido a esto, los responsables fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, determinando este miércoles su prisión preventiva.

Al respecto, José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá, en entrevista con Contigo en Directo manifestó que frente al acontecimiento, “comparto plenamente la preocupación que han venido instalando hace mucho tiempo distintas autoridades a nivel local”, como el caso de la comuna de Colchane.

Lee también: Boric califica de inaceptable agresión a carabineros en Iquique: “El tema de la seguridad es prioritario”

“La gran mayoría de las familias que están ingresando por Colchane, que vienen con niños y mujeres, están buscando una oportunidad y la solidaridad fue algo que se demostró en cada espacio de la región. Pero lamentablemente, cuando una frontera no tiene ningún control, nos encontramos con estos espacios donde aparecen delincuentes“, añadió.

“Aquí no hay chilenos, ni extranjeros, ni venezolanos, ni colombianos. Aquí son delincuentes“, enfatizó la autoridad.

Responsabilidad del Ejecutivo

Carvajal fue claro en apuntar contra el Ejecutivo en esta materia, denunciando que el gobierno actual es “donde creemos que está la principal responsabilidad”, ya que aseguró que las inquietudes manifestadas por las autoridades locales frente a este creciente fenómeno, “nunca fueron recogidas, no fueron escuchados, nunca se intervino. Hoy día estamos viviendo consecuencias de una grave irresponsabilidad”.

Por otro lado, explicó que “la única propuesta que surgió por parte del gobierno en los últimos meses, se materializó en las distintas comunas de la región respecto a colocar un lugar donde pudiesen albergar en primera instancia a la población migrante“.

Pero lejos de ser una solución, sostuvo que “estos albergues finalmente terminaron siendo lo que nosotros hemos denunciado como una práctica de este gobierno: Improvisación“, continuando con que “se transformó en la única respuesta que no tiene ninguna posibilidad de dar cobertura total”.

Lee también: Alcalde de Iquique y crisis migratoria: “Un país no puede darse el lujo de abrir las puertas sin saber qué entra”

El gobernador también acusó al Ejecutivo de no dialogar con alcaldes y actores locales, así como la falta de coordinación con las decisiones que se toman en el territorio, las cuales tachó de “erradas e ineficaces”.

De forma proactiva y ante la creciente preocupación por hechos como el observado en Iquique, Carvajal explicó que han sostenido reuniones con alcaldes, PDI, Carabineros y la Fiscalía Regional, definiendo objetivos que apuntan a una mayor dotación policial y control fronterizo.

“Pero no tenemos respuesta en la región si no es posible vía gobierno interior, porque ahí tenemos el principal problema“, dijo.

El legado del presidente Piñera

Sumado a lo expuesto anteriormente, el gobernador destacó que lleva seis meses en el cargo y que al comienzo de su gestión, en los dos primeros meses, “comenzamos dialogando con el gobierno e insistiendo en la gravedad, y no tuvimos ninguna respuesta“.

“Con el subsecretario (del Interior) Galli, tuvimos una discusión en un programa de televisión porque no entienden y no logran dimensionar la preocupación local, y finalmente terminan ninguneando a las autoridades locales. Al propio alcalde de Colchane se le ha dicho que no quiere colaborar, cuando lo que observamos nosotros en el territorio es que todos queremos colaborar, pero no podemos hacerlo si no somos invitados a ese espacio y si no existe una política migratoria“.

Lee también: Manifestaciones y cacerolazos se registraron en Iquique tras agresión a carabineros

En análisis de esta situación, Carvajal aseveró que “a este gobierno no le importa a estas alturas lo que suceda”, considerando el pronto término de su gestión. “Siento que estas complejidades están siendo claramente una muestra de cómo se va a entregar el gobierno a la siguiente administración del presidente electo Gabriel Boric“.

Incluso al cierre de la entrevista, acusó que de acuerdo con su apreciación, “hay una muy mala intención de generar nulas condiciones para enfrentar un desafío de Estado como es la delincuencia”, destacando entonces que “el legado del presidente Piñera es principalmente la delincuencia”.