En la jornada de este viernes 24 de septiembre, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, llegó hasta la sede de gobierno para presentar un recurso de protección contra el presidente Sebastián Piñera por el notable abandono de deberes en su calidad de Jefe de Estado.

Lo anterior, según se lee en el documento, es debido a que el mandatario sería el “principal responsable de la situación migratoria que vive nuestro país y en forma particular la Región de Tarapacá“.

En ese contexto, es relevante recordar la compleja situación que vive el norte del país en la frontera de Chile con Bolivia. Los extranjeros que han ingresado a territorio nacional de forma irregular, se han aglomerado pidiendo desesperadamente ser trasladados desde Tarapacá hasta Iquique, careciendo de agua y alimentos suficientes.

“El alto y creciente número de ingresos de personas en forma no oficial o irregular ha sido tolerado, permitido y soportado indebida e irresponsablemente por usted y las autoridades llamadas a controlar este tipo de hechos“, señaló Carvajal en la notificación.

“Lo anterior, inevitablemente se transforma en ilegal y arbitrario su obrar o conducta, en este caso por omisión, al no asumir como es debido y propio en un Estado de Derecho, las funciones y atribuciones que posee”, enfatizaron desde el gobierno regional.

“Su actuar ha vulnerado acuerdos internacionales que no solo protegen los derechos de los habitantes del territorio nacional, sino que también de las personas migrantes, tal como la Declaración de Cartagena de 1984 o la Declaración de San José de 1994, ambas firmadas por el Estado de Chile”, argumentó el gobernador.

Finalmente, indicó que el recurso de protección se hace extensible hacia las responsabilidades que recaen en el ministro del Interior Rodrigo Delgado, en el ministro de Defensa Baldo Prokurica, en el subsecretario de Seguridad Pública Juan Francisco Galli y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración Álvaro Bellolio; por el notable abandono de deberes cuya consecuencia es la actual crisis social y humanitaria que vive la Región.

“Un Presidente imprudente”

“La región no resiste a un Presidente imprudente, que no escucha y no quiere entender la gravedad de la crisis migratoria que vivimos. Por ello, acabo de notificar personalmente la acción que interpusimos en su contra, por las graves omisiones a sus responsabilidades y deberes como jefe de estado en nuestro país”, señaló el gobernador Carvajal a minutos de entregar el oficio en la Oficina de Partes de La Moneda.

En ese sentido manifestó que Tarapacá se construye desde la multiculturalidad, donde el migrante, sin importar su nacionalidad, es parte de nuestra historia. “Pero mientras Sebastián Piñera no se haga cargo, lo único que hará es profundizar una crisis humanitaria sin precedentes en nuestra región”, indicó la máxima autoridad regional.

Finalmente Carvajal enfatizó que se atrevería a decir que esto es una lógica de envenenamiento a la democracia que está desarrollando Piñera. “Lo que está provocando es que, como sabe que su gobierno termina y que fue un desastre, el próximo gobierno será el que se encuentre con este conflicto y sea, la situación migratoria del país, prácticamente la agenda de los primeros dos años”, advirtó.