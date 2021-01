La gobernadora de la Provincia del Marga Marga, María Carolina Corti, se refirió a los incendios forestales que desde la noche del jueves afectan a la comuna de Quilpué y que han obligado a evacuar a cerca de 25 mil personas, asegurando que estos siniestros “están muy bien preparados, no son de personas que no conocen el sector”.

En conversación con CNN Chile, Corti dijo sobre el manejo de la emergencia que “hasta el momento creemos haber podido transmitir correctamente el mensaje, primero el que llegó a través de mensaje de texto a toda la comuna de Quilpué, pero específicamente orientado a los sectores mencionados, como Los Pinos, Wenceslao Vargas, Colinas de Oro, y posterior a ello la gente efectivamente comenzó a movilizarse”.

“Nosotros encontramos una zona segura en el Estadio Villa Olímpica de la comuna de Quilpué, porque estaba a 4 kilómetros direccional de cada uno de los sectores que estábamos tratando de evacuar. Sin embargo no ha llegado tanta gente ahí, yo supongo que las personas se empiezan a acomodar en algunos lugares con familiares y eso hace que efectivamente las personas hayan evacuado, pero que vayan primero a buscar sus zonas más seguras de acuerdo a sus parientes más cercanos”, agregó.

La autoridad provincial aseguró además que el despliegue de las llamas fue “muy rápido, si ustedes estuvieran acá en el lugar se darían cuenta la cantidad de camiones aljibes que están disponibles. Tenemos muchísimas unidades de bomberos que llegaron de toda la región. Yo les quiero agradecer porque ha sido un tema muy rápido, además todas las personas que nos están ayudando a evacuar, que son más de 200 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y todos los que están desplegados. En general ha sido un gran despliegue efectivamente para poder evitar de alguna manera que esto se nos transforme en una tragedia”.

Al ser consultada por la planificación urbana y la falta de cortafuegos, Corti dijo que “en este minuto voy a ser súper honesta, no voy a contestar una pregunta que en definitiva me va a desviar de lo que significa la orientación de la emergencia. Ese es un análisis que hay que hacer respecto de la planifiación urbana, pero en este minuto no es algo que nosotros podríamos observar porque tampoco tenemos todo a la vista. En este minuto estamos en un puesto de mando, nos estamos preocupando de la emergencia y de resguardar la vida humana, eso es lo que nos corresponde hacer como autoridades. Los análisis habrá que hacerlos después”.

La jefa provincial dijo que desde el pasado incendio del 15 de diciembre “hubo mucho trabajo de cortafuegos, del Ministerio de Obras Públicas, hubo trabajo de prevención. Sin embargo, para estas emergencias nada es suficiente, nada. Porque el problema más complejo lo tenemos en aquellas personas que intencionalmente provocan esta clase de incendios, porque además son incendios que están muy bien preparados, no son de personas que no conocen el sector o que lo están haciendo al lote. Yo diría que esto es un tema complejo dentro de nuestro país porque efectivamente han ocurrido aquí y en otras partes de Chile”.