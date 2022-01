Repudio generó el actuar del senador de la UDI Juan Antonio Coloma el pasado viernes 7 de enero en un acto en Curicó, donde levantó de manera muy brusca el brazo de la gobernadora de la Región del Maule, Cristina Bravo, con el objetivo de que todos los presentes realizaran el mismo gesto.

El hecho ocurrió el viernes pasado en la inauguración de una plaza del nuevo hospital de la mencionada ciudad, centro que todavía no está operativo por falta de equipamiento, entre otros motivos.

El video se viralizó rápidamente por las redes sociales y generó críticas en el parlamentario, quien pidió disculpas a la afectada por su inapropiada conducta, señalando que “fue inadecuado”.

En conversación con Contigo en la mañana, Cristina Bravo relató el incómodo momento y reveló que, una vez que Coloma le toma en primera instancia el brazo derecho, ella le dijo le molestaba esa situación.

Creo que es impresentable la falta de respeto en contra de nuestra gobernadora Regional @crisbravocastro Este tipo de conductas deben ser erradicadas de una vez por todas! Cuando van a entender algunos que somos simplemente iguales? pic.twitter.com/ZqaWubYZ5E — Ximena Rincón (@ximerincon) January 7, 2022

“Me toma el brazo y le digo en el oído que me molesta que me tomen el brazo así. Él me vuelve a levantar el brazo y me dice ‘pero gobernadora alégrese, esto lo construimos entre todos’. Me sentí súper incómoda”, comentó.

Luego, la autoridad regional recalcó que “cuando las mujeres decimos que no, no es no” y advirtió que “si no hubieran estado los medios de comunicación, es probable que esto no se supiera ni fuera algo de connotación nacional. Creo que lo más importante es que no podemos normalizar este tipo de situaciones”.

“No sabía qué decirle a mi hija. No sabía qué decirle a mi mamá que es adulta mayor cuando vio las imágenes. Qué le digo a las mujeres de la Región del Maule”, añadió.

Consultada sobre si cree que esto le pudo haber ocurrido a un hombre, Bravo señaló que “no. Nosotras somos solamente tres gobernadoras de 16. Yo no pretendo victimizarme, solamente quiero insistir en que cuando las personas decimos que no a algo se nos tiene que respetar”.

“Estas son prácticas del siglo XVIII y no se pueden normalizar ni en lo público ni en lo privado”, añadió.

En cuanto a si cree que Coloma entendió el mensaje cuando la llamó para pedirle disculpas, la gobernadora indicó que “no lo sé. Le acepté sus disculpas, pero no voy a aceptar que esto se vuelva a repetir en la Región del Maule con nadie. Esto le puede pasar a cualquier mujer o niña y da pie para otras cosas más”.

“Yo estaba incómoda y molesta. Hoy lo que la ciudadanía no quiere de nosotros es que aparezcamos todos con el dedito para arriba, más cuando no estábamos dando solución a toda la provincia de Curicó”, sentenció.