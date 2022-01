Revuelo causó la actitud del senador Juan Antonio Coloma (UDI) durante la visita del presidente Sebastián Piñera al nuevo Hospital de Curicó. En la instancia, se captó al parlamentario obligando a Cristina Bravo, gobernadora del Maule, a levantar la mano.

La situación generó repudio de las redes sociales e incluso la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), no tardó en reaccionar ante el vídeo que circula en Twitter. Sobre este hecho indicó que “es impresentable la falta de respeto en contra de nuestra gobernadora regional”

Además, señaló que este tipo de conductas deben ser erradicadas de una vez pues “¿Cuándo van a entender algunos que somos simplemente iguales?”, comentó la senadora.

IMPRESENTABLE la violencia del senador Coloma (UDI) a nuestra gobernadora regional del #Maule Cristina Bravo. Exigimos que el @Senado_Chile tome las acciones disciplinarias que correspondan y que el @GobiernodeChile se pronuncie por este horrible hecho. Cristina no está sola.

Por otra parte, la diputadaelecta Emilia Schneider también comentó el hecho en su red social, repudiando la actitud del senador.

“Inaceptable y fuera de lugar lo del senador Coloma. Toda mi solidaridad con la gobernadora Cristina Bravo. Esto no se puede dejar pasar porque sienta un precedente, y las autoridades y representantes no pueden reproducir esta violencia”, declaró Schneider.

El gesto también causó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes dieron sus impresiones sobre el hecho indicando que “senador no parece conocer límites”, “Inaceptable la violencia patriarcal”, entre otros comentarios.

Acciones cómo estás no pueden ocurrir en ningún espacio. El Senador Coloma @jacoloma parece no conocer los límites. No imagino cual hubiese sido mi reacción en su lugar gobernadora @crisbravocastro Mi total solidaridad con usted!

— Marisela Santibáñez @mariseka (@mariseka) January 7, 2022