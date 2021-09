El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la posibilidad de que el gobierno apoye una reforma constitucional para definir el mecanismo para concretar una renuncia al Parlamento o la Convención Constitucional, como ocurre con el caso de Rodrigo Rojas Vade.

El constituyente confirmó este lunes que pretende dejar su cargo para el que fue elegido en las elecciones de mayo pasado, por lo que no volverá a asistir a las sesiones y tampoco participará de manera telemática, luego de que revelara que finalmente no padecía cáncer.

Sin embargo, la actual Constitución no permite que un convencional o congresista pueda renunciar a su cargo, a no ser que se presente excepciones, como el caso de una enfermedad que no le permita ejercer su rol.

Debido a esto, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que aplique una reforma a la actual Carta Magna y permita analizar casos como el de Rojas Vade.

Consultado sobre si el gobierno apoyaría la iniciativa, el ministro Larraín declaró que “si la ciudadanía delega el ejercicio de una responsabilidad parlamentaria o en la Convención Constitucional, no pueden renunciar a esa responsabilidad, pero si hay situaciones de extrema gravedad, hay que abrir una válvula de escape, porque sino el sistema a veces genera explosión”.

“En este caso, me parece que una reforma constitucional sería el camino más adecuado”, dijo. Luego, consultado nuevamente sobre si el Ejecutivo respalda la medida, afirmó que “creo que sí”.

Posteriormente, el secretario de Estado recalcó que “cuando se producen situaciones en donde hay una voluntad y una necesidad, como pareciera ser en este caso, hay que facilitarlo vía una reforma constitucional”.

Cabe mencionar que actualmente, Rodrigo Rojas Vade se encuentra con licencia médica, la cual se vence este jueves 23 de septiembre.