(Agencia UNO) – Este lunes, el ministro vocero de gobierno, Jaime, Bellolio, se refirió a las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien habló sobre la violencia en la macrozona sur en una entrevista.

Tras ser consultada por el conflicto en La Araucanía y las formas de reivindicación, Loncon señaló a El Mercurio que “no tengo el estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas. Creo que el Ministerio Público tiene que investigar y el Gobierno tiene que dar señales de participación”.

Frente a esto, el representante de la Segegob señaló que “la violencia nunca es parte de una democracia, y no se requiere de un estándar muy alto. Alguien dijo por ahí que ‘no tenía el estándar de Mandela’, no si no se requiere el estándar de Mandela, se requiere el estándar democrático, básico, para decir la violencia no cabe en una democracia, siempre se tienen que deponer las armas, nunca se puede ocupar la violencia, la funa, la amenaza, a la vida de otras personas para hacer valer las ideas políticas”.

En tanto, el ministro Juan José Ossa afirmó que esperan “que todos quienes ejercen posiciones de poder sean categóricos en condenar la violencia y en deponer las armas, hacer un llamado a deponer las armas es un trabajo que les corresponde a todos quienes ejercer espacios de poder y en general a todos los chilenos y chilenas”.

A esto, se suman las palabras de los convencionales de Vamos por Chile, Ruth Hurtado y Eduardo Cretton, quienes condenaron los dichos de Loncon y le pidieron que “recapacite”, que sea “un agente de paz para La Araucanía”.

“Hay mucha gente mapuche, muchas comunidades que hoy sufren a manos de estos grupos criminales, delincuentes, terroristas, que lo único que hacen es causar terror, daño y sufrimiento a nuestra región”, precisó Hurtado.

Por su parte, Cretton aseguró que es lamentable que la presidenta “tenga el estándar para pedir el indulto de personas condenadas por delitos y crímenes graves en la región de La Araucanía, pero no tenga ese mismo estándar para pedir que se bajen las armas y que todos podamos vivir y trabajar en paz”. Pero descartó llevar a Loncon a la Comisión de Ética por estos dichos.

No obstante, el convencional Marcos Barraza (PC) reiteró que “la crítica fundamental es hacia el propio Gobierno. El Gobierno ha sostenido una política sistemática de violencia en La Araucanía, generando terror en las comunidades indígenas, violentándolas de manera sistemáticas con allanamientos, con detenciones ilegales de NNA, con asesinatos como el de Camilo Catrillanca. Yo creo que quien no tiene ningún estándar ético para hablar sobre la violencia en La Araucanía, es el Gobierno”.

Por último, Bessy Gallardo (IND-PRO) aseveró que en efecto “Elisa Loncon no tiene el estatus de Nelson Mandela, ni siquiera es comparable. Chile no es Sudáfrica, no estamos post apartheid y ahí yo le pongo todas mis fichas a la presidenta de la CC” y emplazó al Estado chileno a condenar otros tipos de violencia que se viven en el país.

“Que no se hagan más las víctimas porque no son víctimas, son una casta privilegiada que han tenido el poder desde el 11 de septiembre del 73, que han avalado violaciones a los DDHH, que las siguen avalando”, enfatizó y descartó que Loncon tenga que asumir como mediadora en el conflicto.