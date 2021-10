En la jornada de este lunes 18 de octubre, miles de personas salieron a las calles para conmemorar los dos años del estallido social ocurrido en Chile en 2019.

Las manifestaciones se desplegaron a lo largo de todo Chile. En horas de la mañana, en la Región Metropolitana ya comenzaban a llegar manifestantes de manera pacífica a la bautizada Plaza de la Dignidad, sin embargo, con el pasar de las horas los disturbios comenzaron a tomarse la Alameda.

Según las imágenes e informaciones entregadas por la autoridad policial, antisociales lideraron la destrucción de infraestructura pública y privada, los saqueos, la utilización de barricadas y los enfrentamientos con Carabineros.

En ese sentido, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenó la violencia ocurrida en las protestas, recordó el proceso institucional que está llevando a cabo la Convención Constitucional, y aseguró que las Fuerzas de Orden seguirán trabajando para la seguridad de la ciudadanía.

“Lamentablemente una vez más vemos el rostro de la violencia que quieren ejercer algunos delincuentes, porque yo veo que muchas veces los catalogan como manifestantes. No estamos en presencia de manifestantes, sino que, de delincuentes, porque utilizan estas fechas para delinquir, para quemar, para saquear, para atacar a Carabineros, para robar y para destruir la propiedad pública y privada”, comenzó hablando desde el Palacio de la Moneda.



“Hay que decirlo con todas sus letras: Estamos en presencia de cientos o miles de delincuentes en todo Chile que no representan a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, quien lo que han buscado desde hace 2 años es el camino institucional que está en marcha hoy con la Convención Constituyente, que dio el vamos a la redacción de la nueva Constitución y de las comisiones”, advirtió el titular de la cartera del Interior.

“Pero aun así nos encontramos con algunas personas que no les interesan las pensiones dignas, la salud, la educación. No le interesa nada, porque si les interesara la dignidad de los vecinos en algunas ciudades donde la violencia ha sido la constante, o la dignidad de ese adulto mayor que vive en algún barrio, no estarían destruyendo los postes de iluminación, saqueando y quemando la infraestructura que les sirve a todos“, denunció el ministro.

En ese sentido, señaló que estamos en presencia de las personas que muestran su peor rostro, y que es con los hechos que la gente más odia en sus barrios, como el robo, la violencia o tal vez el tráfico de drogas o el uso de armas. “Eso es lo que más le molesta a la gente en los barrios”, aseguró,

“Las primeras imágenes de familias dirigiéndose a ciertos puntos a manifestarse pacíficamente a mucha gente le gustó, pero cuando vemos a esta hora imágenes de autos quemados, de locales saqueados, de infraestructura pública y privada destruida, las personas se conectan con sus más profundos temores. La gente ya tiene temores, con la pandemia y con la destrucción de hace un par de años. Hoy día esas personas vuelven a ver estas imágenes”, manifestó.

Finalmente, condenó la violencia perpetrada y confirmó que los 19 mil carabineros que están en las calles y los más de 3 mil funcionarios de la PDI, seguirán trabajando como lo han hecho durante toda la jornada y el tiempo que sea necesario “para proteger a las chilenos y chilenas que en su inmensa mayoría sabemos que rechazan la violencia”.