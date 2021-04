Apoderados del Colegio Altazor de Concón denunciaron la forma en que una profesora se refirió al homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y la posterior detención que habría sufrido su hija a manos de efectivos de la Policía de Investigaciones.

El hecho se conoció a través de un video compartido en redes sociales, donde se puede ver a la docente durante una clase online de historia, refiriéndose al Caso Catrillanca.

“Hace poco se dictó la sentencia del carabinero que le disparó (a Camilo Catrillanca), porque además el carabinero escondió evidencia, escondió la cámara que estaba grabando el momento, sacó imágenes. Entonces se acusó solo de que había hecho algo que no correspondía”, le cuenta la profesora a los alumnos.

“Después la esposa, con la hija de Camilo Catrillanca, y la hija tiene de como ocho años. Y la pusieron así, tal cual como esta imagen. Así pusieron a la hija que tiene ocho años. ¿Qué puede estar haciendo esa niñita tan mal como para que el carabinero esté encima de ella?“, continúa.

Finalmente, la docente afirma que “es el derecho de igualdad el que está siendo vulnerado, porque no se le trata igual a los mapuche, independiente si eres delincuente o no eres delincuente, que no tiene nada que ver con ser mapuche o no. Porque un delincuente puede ser mapuche, puede ser chileno o puede ser francés o italiano”.

La respuesta del gobierno

El superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, anunció que han ingresado “una denuncia de oficio para investigar estos hechos”.

La autoridad de Gobierno explicó que la decisión busca “verificar si las acciones que ha tomado el establecimiento se ajustan a lo que indica la normativa educacional en cuanto al respeto de las libertades de enseñanza, de expresión y de consciencia, con el objetivo de resguardar los derechos y libertades fundamentales de los estudiantes”.

“Los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno que contenga protocolos de actuación frente a estos casos”, agregó.

Asimismo, aseveró que “las niñas, niños y jóvenes tienen derechos que le son inalienables y que están protegidos por normas que buscan que esos derechos no se vulneren, sobre todo en una etapa de la vida en que están en formación”.

“En la Constitución vigente, el artículo 19, número 11, es claro en señalar que la enseñanza reconocida oficialmente por el Estado no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna y por su parte la convención internacional de los derechos del niño, a la que Chile ha suscrito, señala la obligación de respetar la libertad de pensamiento y de consciencia”, puntualizó.

En relación al video que ha circulado en redes sociales que afectaría a estudiantes del colegio Altazor de Concón, les dejamos la declaración del superintendente de Educación @ccoryan. pic.twitter.com/r4F0iRQuZG — Supereduc (@supereduc_cl) April 9, 2021

Colegio defiende a profesora

El establecimiento se pronunció al respecto, por medio de un documento firmado por el rector Patricio Gómez Espinoza, y por el vicerrector Julio Ramírez Morales, donde manifestaron su descontento con los apoderados que difundieron el registro.

“Lamentamos profundamente que miembros activos de nuestra comunidad opten por exponer al arbitrio público, sin contexto, y de manera anónima sus observaciones, en lugar de acudir a los canales formales y protocolos que nuestra institución provee para mantener una comunicación armónica y ajustada a prácticas de buena convivencia”, señalan.

En ese sentido, defendieron la clase que daba la docente, basada en contenidos, según ellos, establecidos en el Currículum Nacional, en el marco del ramo de Historia para sextos básicos, incluidos en la Unidad 1 “Chile, un país democrático”, y con el objetivo de “reconocer que todas las personas tenemos derechos que deben ser respetados (Objetivos de Aprendizaje 15 al 20)”.

En la misma línea, sostuvieron que la profesora “lejos de un afán de adoctrinamiento, expone un acontecimiento factual, ampliamente divulgado y documentado por diversos medios informativos del país, con el objetivo de ponerlo a conocimiento de sus estudiantes y su posterior análisis y reflexión con el fin de trabajar la dignidad y los derechos de todas las personas”.

“Lamentamos profundamente que algunas familias, y especialmente nuestras y nuestros estudiantes, puedan haberse sentido vulnerados con esta situación, pues desde siempre hemos acogido a familias de diversos orígenes, con distintas opiniones y posturas. Nuestro colegio no promueve bajo ningún aspecto la ideologización política a favor de ninguna tendencia”, añadieron.

Finalmente, convocan a “todas y todos los miembros de nuestra comunidad a mantener un diálogo constructivo, a respetar la dignidad de las personas y a sostener un marco de sana convivencia. Evidentemente no somos infalibles y cometemos errores a diario, todas y todos. Cuando se presentan situaciones complejas se abre una oportunidad para las discusiones profundas y el debate con altura de miras“.