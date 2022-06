Gobierno asegura que es “muy difícil” que denuncias contra Lopresti ocurrieran sin que “se dieran cuenta”

Durante la jornada de martes 21 de junio se dio a conocer una información relacionada con el director de Inteligencia Policial (Dipolcar), Luigi Lopresti, quien fue acusado de usar su cargo en la institución para dañar al gobierno de Apruebo Dignidad encabezado por el presidente de la República, Gabriel Boric.

Conforme a un reportaje del medio Interferencia, Lopresti habría entregado informes parciales a las autoridades que componen el Ministerio del interior y Seguridad Pública. Asimismo es denunciado de suspender la vigilancia secreta a los domicilios del actual mandatario y de la ministra Izkia Siches.

Por otra parte, se revela que Lopresti estaría informando antes a las ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, que al actual Poder Ejecutivo, lo que sería parte de su arsenal para combatir a los que el propio general habría llamado “enemigos morales y políticos“.

Reacción del gobierno

En ese contexto fue que en un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, la titular de la cartera del Interior, Izkia Siches, precisó que investigarán en profundidad la información, adelantando que por ahora el involucrado no será suspendido de sus funciones.

“Esperamos que la investigación de cuenta de los distintos antecedentes que se requieren considerando que es un tema sensible. No habrán modificaciones en el breve plazo a menos que la investigación de cuenta de nuevos antecedentes“, detalló Siches.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó los procedimientos existentes entre la relación del gobierno con los diferentes equipos de inteligencia de Carabineros de Chile y de la Policía e Investigación, así como también con la Agencia Nacional de Inteligencia.

“Creo que todos hemos considerado muy grave las denuncias que se han hecho a través de un medio de comunicación. Queremos decir que en esa denuncia no se entrega ninguna fuente concreta. Nos parece importante aclarar este hecho”, comenzó señalando Monsalve.

“Primero: ¿El gobierno tiene procedimientos para garantizar la veracidad y la calidad de la información de inteligencia que se le entrega? La respuesta es sí. El general Lopresti entrega información reservada de inteligencia al gobierno o bien esos informes se entregan al general director de carabineros y al general director de Orden y Seguridad, o sea, que el general director de carabineros recibe exactamente la misma información que recibe el subsecretario del Interior“, expresó.

En ese sentido reveló que todos los días lunes hay una reunión de la cual participa la inteligencia de la PDI y de Carabineros de Chile, “por lo tanto hay una contraposición de la información de inteligencia de las dos instituciones policiales“.

Además, mencionó que hay una Agencia Nacional de Inteligencia que depende de la autoridad política, y en este caso el subsecretario, puede contraponer la información que le entrega la agencia nacional de inteligencia con los informes que entrega Carabineros y PDI.

“Quiero decir que es muy difícil, que lo que se denuncia, ocurra sin que el gobierno y la PDI, o la Agencia Nacional de Inteligencia se diera cuenta. No solo no hay una fuente o un dato conocido, sino que no se condice con los procedimientos y mecanismos de trabajo que el gobierno tiene con los distintos sistemas de inteligencia de las policías y de la Agencia Nacional de Inteligencia”, enfatizó.

La denuncia de Carabineros al Ministerio Público

Finalmente, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que como institución están absolutamente sujetos a la autoridad civil y al gobierno. “Nuestro trabajo es profesional. Somos una institución permanente del Estado y he hecho un compromiso no solo con el país sino que con las autoridades legalmente constituidas“, señaló.

En esa misma línea, destacó que hay una ley que regula las actuaciones de las agencias de inteligencia. “Quiero señalar ante las graves afirmaciones tomé la decisión y le dispuse al propio director de inteligencia que hiciera la denuncia al Ministerio Público. Vamos a poner toda la información necesaria para aclarar esto”, apuntó.

“Nosotros entregamos al Ministerio Público los antecedentes que circularon en el medio informativo que podrían constituir un delito. Por eso hemos denunciado en forma directa para que se investigue si existe mérito a esas informaciones que están ahí“, sentenció.