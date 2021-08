Ante la renuncia presentada por Catalina Parot al cargo, este viernes se informó el nombramiento de Matías Cox como el nuevo secretario ejecutivo de la Convención Constitucional. Un rol que se basa en gestar la coordinación entre el gobierno y el organismo que redactará la nueva Constitución.

Así lo dio a conocer la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) a través de un comunicado, en el que además se destacó la trayectoria de Cox incluso en el actual proceso constituyente.

De acuerdo con lo informado, el abogado de profesión “cuenta con una amplía experiencia en el sector público, con más de 12 años desarrollándose en distintas reparticiones públicas y en distintos gobiernos”.

En 2011 ingresó Servicio de Cooperación Técnica de Chile (Sercotec), y luego en 2012 fue parte del equipo de abogados de la Cancillería, desempeñándose como encargado de Transparencia, fiscal subrogante y otras labores.

Posteriormente, según se detalló, entre el 2014 y 2019 fue jefe de la Unidad Jurídico Administrativa del Ministerio de Energía y actualmente trabajaba como fiscal de la Segpres.

Asimismo, “el 4 de julio participó de la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, donde asistió a la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares”, y “desde entonces, ha trabajado y colaborado permanentemente con la Unidad de Secretaría Administrativa”.

Cabe recordar que Parot, ex presidenta del CNTV, ex ministra de Bienes Nacionales y ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, presentó su renuncia como secretaria ejecutiva el pasado lunes aludiendo a motivos personales.