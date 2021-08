Las Fuerzas Armadas se preparan para el regreso de la Parada Militar en “Honor a las Glorias del Ejército” el próximo 19 de septiembre. Con 189 años de historia, el desfile fue suspendido el año 2020 por motivos sanitarios en medio de la pandemia, aunque de igual forma se hizo una ceremonia recordatoria. Este 2021, sin embargo, se plantea la interrogante si se llevará a cabo o no. Desde el Ministerio de Defensa lo están evaluando, no obstante, dependerá del Ministerio de Salud debido a las restricciones de libertad indicadas en el Plan Paso a Paso producto del COVID-19 y en específico, la fase en la que se encuentre la Región Metropolitana, según indicó la subsecretaria Paula Daza, quien además afirmó que se encuentran trabajando en un protocolo para la actividad. Por otra parte, es materia de evaluación si la ceremonia se efectuará en el Parque O’higgins o en la Escuela Militar. Un dato relevante es que solo una vez en la historia no se ha realizado y fue en 1973, recién instaurada la dictadura.