Gobierno pide a la Fiscalía oficiar al programa “Las Indomables” por polémica entrevista a Pedro Pool

Durante la jornada de este martes se dio a conocer la querella criminal interpuesta por la Delegación Presidencial de Los Lagos en contra del empresario osornino Pedro Pool, quien en los últimos meses ha emitido polémicas declaraciones referentes al proceso constituyente.

Una de sus últimos dichos ocurrieron el pasado 22 de julio, durante una entrevista con el programa “Los Espartanos” del canal de YouTube Real TV Chile, donde reiteró sus amenazas en contra de adherentes de la opción Apruebo. “A los h… de izquierda tenemos que perseguirlos después. Hay que de alguna u otra forma exterminarlos”,

En esa misma conversación, el querellado también habló sobre “fusilar a los prostituyentes (sic), por alta traición a la patria”, haciendo referencia a ex integrantes de la Convención Constitucional como los abogados Fernando Atria y Jaime Bassa.

Debido a lo anterior, el gobierno solicitó a la Fiscalía oficiar a medios digitales en que el empresario ha declarado los hechos denunciados. Dentro de ellos se encuentra el programa de YouTube, “Las Indomables”, conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

En concreto, la Delegación Presidencial pide a estos espacios que “remitan copia íntegra de todo registro audiovisual que mantengan donde haya participado el querellado”.

Además, solicitan que se remita “una nómina que contenga la individualización de las personas que participaron en la elaboración y producción de las entrevistas del querellado, señalando sus nombres completos y datos de contacto”.

“Remitida que sea la información contenida en el punto anterior, se solicita al Ministerio Público que ubique y cite a declarar, en calidad de testigos, a las personas individualizadas en dicha nómina”, especificaron.

🔵Comunicado de la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos por querella contra el empresario osornino Pedro Pool Vargas por reiteradas amenazas de muerte ⬇️ pic.twitter.com/jYkRPSPC9e — Delegación Presidencial Regional de Los Lagos (@DPRLosLagos) August 30, 2022

¿Qué dijo Pedro Pool en “Las Indomables”?

En julio pasado, Pedro Pool estuvo invitado al programa conducido por Maldonado y Pulido, donde lanzó duras amenazas en caso que gane el Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“Después del 4 de septiembre (si gana el Apruebo) me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”, afirmó.

En ese contexto, enfatizó que “no van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a Isla Dawson, con poca ropa y a trabajar. Ténganlo claro, amigos de izquierda. Nosotros no le vamos perdonar la traición que le han hecho a Chile”.

Posteriormente, advirtió que “la prostituyente (sic) es una traición a la patria. Es dividir a este país en 14 naciones. Es colocar a los indígenas por sobre el pueblo de Chile. No señor, aquí todos somos iguales ante los ojos de la ley. No hay chilenos ni de primera ni de segunda. No se la vamos a perdonar”.

El calibre de las declaraciones incluso descolocaron a Pulido, quien en ese instante manifestó: “Me dejaste un poco en shock con tus palabras. Yo estoy súper de acuerdo, pero me da un poco de pudor con respecto a tú sabes, a YouTube”.