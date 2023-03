Nueva polémica por indultos: Gobierno solicitó al TC no entregar expedientes de personas beneficiadas

Surgió una nueva polémica en torno a los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a fines del 2022. Esto porque se conoció que el gobierno pidió al Tribunal Constitucional no hacer públicos los antecedentes que motivaron la medida. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que así lo establece la ley, explicación que no dejó conforme a la oposición que no descartó crear una comisión investigadora.