Gobierno no descarta cancelar conciertos de Daddy Yankee tras incidentes: “La productora no cumplió”

La delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, condenó los incidentes ocurridos durante el primer concierto de Daddy Yankee en Chile. Según indicó, el gobierno estableció todas las coordinaciones previas para que el evento se llevara a cabo de la mejor forma, sin embargo, “la productora no cumplió una serie de elementos que se habían solicitado por la autoridad que además, pusieron en riesgo a los asistentes y a vecinos y vecinas del sector”. Por esa razón, no descartó la posibilidad de cancelar los shows de este miércoles y jueves en caso de que no se cumpla lo requerido e informó que como Ejecutivo van a intervenir con medidas de reforzamiento. Además, señaló que “vamos a generar todas las condiciones para que la productora asuma la responsabilidad que le cabe y se van a cursar las multas que sean pertinentes”.