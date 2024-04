Gobierno confirma carta de protesta a EEUU por senador que insinuó vínculos de Chile con Hizbulá

El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, confirmó que envió una carta de protesta al Congreso de ese país por los polémicos dichos del senador republicano Marco Rubio, quien sugirió la semana pasada posibles vínculos entre el grupo Hizbulá y nuestro país.

“Es un insulto a los chilenos y de una falta de respeto de una democracia a otra que tienen una historia de trabajo conjunto muy desarrollada”, dijo el diplomático a una radio, según consignó Agencia EFE.

A lo anterior, añadió que “el senador Rubio dijo que Chile había recibido castigos de Estados Unidos por tener empresas que eran dirigidas por Hezbollah“.

Por lo mismo, aseguró que se trata de “una situación que no se ha dado nunca en nuestra historia”. “Por lo tanto, no tiene ninguna base real (…) no existe ninguna empresa que maneje Hizbulá en Chile“, puntualizó.

Finalmente, el embajador Valdés fue enfático al señalar que las palabras del senador republicano “carecen de valor, de cualquier base de hecho y son seriamente engañosas”.

Cabe recordar que esta situación se da en el marco de unas acusaciones similiares emitidas por la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. “Exijo respeto con nuestro país (…) Chile no ampara ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él”, expresó en respuesta el presidente Gabriel Boric.

