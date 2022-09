Gobierno pidió “orden y prudencia” a Javier Velasco, embajador de Chile en España, tras polémica foto

Una nueva polémica enfrenta el embajador chileno en España, Javier Velasco, tras compartir una controversial fotografía.

En la imagen, ampliamente viralizada en redes sociales, aparece el militante de Revolución Democrática (RD) arriba de un auto, tocando los pies de una mujer, quien sería su pareja.

Precisamente habría sido ella quien publicó el registro en su cuenta de Instagram @manolaperezt, sin embargo, su cuenta no se encuentra disponible actualmente.

El hecho fue ampliamente criticado, incluso por políticos, que consideran el acto inadecuado, ya que habría estado a bordo de un auto del gobierno.

Lo del Sr. Javier Velasco debe revisarse urgentemente por parte de @Minrel_Chile . Su accionar irreflexivo expone al país de manera imprudente. Cada semana el “embajador” de Chile en España sorprende con un nuevo desatino pic.twitter.com/0UMPSn7CmZ — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) September 27, 2022

Este señor es Embajador solo porque es amigo del Presidente Boric. Es una verguenza para Chile, para el servicio exterior y para todos aquellos que con esfuerzo abrazan la carrera diplomática. Pitutocracia en su máxima expresión. pic.twitter.com/wZYod5M3kk — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 27, 2022

“Orden y prudencia”

Al ser consultados al respecto, desde el gobierno indicaron que le hicieron un llamado de atención a Velasco.

En un punto de prensa, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la canciller Antonia Urrejola le pidió “orden y prudencia” al representante de Chile en España.

“La canciller ya se comunicó con el embajador, haciéndole un llamado obviamente al orden y la prudencia, sobre todo en el uso de las redes sociales, por solicitud del presidente de La República”, señaló.

“Esta comunicación ya se efectuó, el llamado al orden ya se efectuó y entendiendo lo que el presidente ya ha señalado, que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos. Cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos”, añadió la secretaria de Estado.

“30 años”

Recordemos que hace solo unos días el embajador Velasco fue criticado por sus declaraciones en un foro donde fue consultado si creía que se podría volver a generarse un estallido social como el de 2019.

“El estallido social del 18 de octubre de 2019 fue una reacción a una situación muy particular de nuestra historia. Hoy en día no estamos ante un peligro de un estallido de esas dimensiones”, expresó al al respecto.

Tras eso, agregó que “un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”.

Sus palabras no fueron bien vistas por distintas figuras de la ex Concertación, entre ellas el ex presidente Ricardo Lagos, quien le respondió diciéndole que “desafío al señor embajador de Chile a que me desmienta. El índice de Gini con más rápida caída tuvo lugar en los seis años que yo fui presidente de Chile y que, por favor, se informe bien”.