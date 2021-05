Aún con las críticas de parte de la comunidad científica, el Gobierno salió a defender nuevamente la implementación del “Pase de Movilidad“, documento que con el sólo anuncio generó buenas noticias en términos económicos.

Esta vez fue el ministro de Salud, Enrique Paris, quien respaldó la medida, y pidió que “por favor propongan cosas positivas y que no se base todo en criticar”.

“Pensamos que el pase de movilidad tiene este estímulo, porque la gente joven en proporción a los adultos mayores, hasta el momento, había sido la que tiene menos cumplimiento. Creo que ahora van a aumentar la posibilidad de vacunarse. Se van a vacunar muchos más“, afirmó Paris.

Jaime Bellolio, ministro vocero de Gobierno, entregó detalles de algunas restricciones que tiene este Pase de Movilidad, entre las que está el no poder utilizarla en caso de ser contacto estrecho de un COVID-19 positivo.

“Si una persona es un caso positivo, sospechoso o contacto estrecho el pase ya no va a estar habilitado, por tanto cuando alguien lo controle va a salir un color gris. Es decir, que no está habilitado y por tanto no debería estar afuera“, indicó Bellolio.

Además, explicó que este pase no reemplaza el Permiso Único Colectivo para trasladarse a los respectivos trabajos, por lo que se deberá seguir portando al momento de transportarse por la ciudad independiente de la etapa del plan Paso a Paso en la que se encuentren.