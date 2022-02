La madre de Byron Castillo, Milenka Herrera, tuvo una reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. En ese sentido, Milenka comentó en conversación a CHV Noticias que “yo no entendí mucho, ellos hablan en su idioma, pero sí me dijeron que me iban a prestar toda la ayuda”. Asimismo, comentó que el gobierno le ofreció una pensión de $212 mil para el hijo de Byron Castillo: “Yo lo miré y le dije: ¿Usted cree que van a vivir con eso? Con esa pensión no vive nadie. Por respeto no le quise decir que era una burla. Está igual que Lavín que cree que una caja de té cuesta $100. Encuentro que ellos no saben lo que se gasta cuando las personas somos pobres. Yo soy pobre, no soy millonaria”.