Fue el pasado 8 de diciembre cuando el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto de ley que establece una Pensión Garantizada Universal (PGU), iniciativa que aún no ha sido presentada en el Congreso.

La medida dada a conocer por el mandatario pretende entregar un monto mínimo de $185 mil pesos a todos los pensionados a nivel nacional e incluso a quienes tienen la edad y no se han jubilado. En casos especiales, dicho monto se sumará a la pensión autofinanciada.

Esta mañana, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, explicó que el proyecto está siendo analizado por el Consejo Consultivo Previsional con el objetivo de perfeccionarlo. Precisamente, la autoridad dijo que “se han comprometido a emitir un informe a la brevedad posible, pero también tenemos que ser respetuosos y cuidadosos con los tiempos de este Consejo”.

En ese sentido, el secretario de Estado aclaró que “el texto de este proyecto naturalmente que está listo, nosotros esperamos durante horas de la tarde hacer público el contenido de éste como una forma de confirmar y ratificar que nuestra política pública está lista”.

Sin embargo, no quiso establecer una fecha clara de cuándo se mandará a Valparaíso para que inicie su tramitación, ya que precisamente esperarán el informe final del mencionado Consejo.

“Aquí hay palos porque bogas o porque no bogas, porque unos dicen que no es posible presentar el proyecto antes de las elecciones, los otros dicen que la verdad no pareciera razonable haberlo anunciado y no presentarlo”, agregó.

Junto con señalar que esperan ratificar la iniciativa “a la brevedad”, Ossa concluyó que “lo único que nos importa es mejorar los pensiones de las chilenas y chilenos”.