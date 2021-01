La Corte de Apelaciones decidió durante la jornada de este lunes absolver el fallo de los imputados por la muerte del ex presidente DC, Eduardo Frei Montalva.

Al respecto, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, advirtió que el Ejecutivo no descarta presentar un recurso de casación.

“Quisiéramos hacer un llamado a que miremos esto con mucha cautela y prudencia, toda vez que todavía quedan recursos pendientes”, señaló en conferencia de prensa.

“Como gobierno vamos a estudiar a fondo los alcances de este fallo y por supuesto que no descartamos recurrir de casación si el estudio de dicho fallo lo amerite”, agregó en la instancia.

Cabe mencionar que el tribunal revocó el fallo de 30 de enero de 2019 dictado por el ministro en visita, Alejandro Madrid, que había condenado a Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez, Luis Alberto Becerra Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere, “como autor el primero, coautores el segundo y el tercero, cómplice el cuarto y encubridores el quinto y el sexto, del homicidio de Eduardo Frei Montalva”.

El fallo sostiene que “los hechos que se ha tenido por acreditados en los motivos que anteceden no resultan subsumibles en la descripción típica del delito de homicidio por el que se formuló acusación a los encausados, en ninguna de las formas que contempla el artículo 391 del Código Penal, pues la prueba reunida durante la tramitación del proceso, valorada en conformidad a la ley, no ha logrado demostrar que el fallecimiento del ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros, como tampoco a alguna omisión atribuible a quienes en su condición de médicos se hallaban en posición de garante de su vida atendido su estado de salud”.