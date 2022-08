Para después del plebiscito: Gobierno retrasa reforma previsional para septiembre

Hasta este lunes en la mañana se esperaba que el gobierno presentara los lineamientos de la Reforma Previsional. Esto, por el compromiso que se autoimpuso el mismo Ejecutivo de entregar el proyecto en agosto. Sin embargo, a días de terminar el mes, el plazo no se cumplió. La razón que dieron fue que la decisión es “estrictamente un tema de oportunidad política”, considerando que el clima político de nuestro país no favorece a los grandes acuerdos que requiere este proyecto de ley. Finalmente la propuesta no se ingresaría hasta después del plebiscito Constitucional.