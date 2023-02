Gobierno ofrece residencia y nacionalidad chilena a opositores nicaragüenses tras polémica decisión de Ortega

El gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció el apoyo internacional a opositores del régimen que actualmente controla Nicaragua, luego de que se privara la nacionalidad y derechos políticos de más de 300 personas.

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que “el Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan“.

“El Gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla“, agregan.

En ese sentido, el Ejecutivo recalcó que “la historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad”.

“Los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública, por instrucciones del Presidente de la República, tomarán las medidas correspondientes con el fin de implementar esta decisión“, cerró la declaración.

Cabe recordar que el pasado sábado, el presidente Gabriel Boric condenó la decisión del gobierno encabezado por el izquierdista Daniel Ortega.

En particular, el mandatario mostró su apoyo a la poetisa Gioconda Belli, una de las personas que le quitaron la nacionalidad bajo el argumento de ser “traidora de la patria”.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.