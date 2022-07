“Nadie está por sobre la ley”: Gobierno destaca señal que se entrega con detención de Karen Rojo

Desde el gobierno se refirieron a la detención de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, en Países Bajos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró en un punto de prensa que “los delitos se persiguen” y que es importante la Justicia “pueda tener resultados que les muestren a todos los chilenos que nadie está por sobre la ley, ni siquiera aquellos que han ocupado u ocupan cargos de autoridad”. “El que infringe la ley va a ser perseguido por la justicia y va a ser sancionado. Yo creo que esa es la señal que se entrega con la detención de la ex alcaldesa”, añadió. Finalmente, destacó que “es muy importante, cuando la seguridad es una preocupación principal de los chilenos, también dar señales de que no hay impunidad de ninguna naturaleza y en ningún tipo de ámbito en el cual se cometen los delitos”. En esa línea, indicó que desconoce el plazo para que se complete el proceso de extradición.