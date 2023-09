Gobierno recibe portazo: UDI y Republicanos se niegan a firmar acuerdo por los 50 años del Golpe de Estado

Un rotundo no entregaron la UDI y el Partido Republicano a firmar un acuerdo transversal en el marco de los 50 años del Golpe de Estado que lidera el presidente Gabriel Boric. La carta no ha sido entregada de manera oficial, pero apunta al fortalecimiento de la democracia y al compromiso a la defensa de los derechos humanos. La ex presidenta Michelle Bachelet valoró el documento y sostuvo que “La democracia solo se puede corregir con más democracia, yo no podría entender que alguien se restara“.