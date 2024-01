“Matonaje”: Ex trabajador de Cathy Barriga reveló presuntos malos tratos tras negarse a poner cámara oculta

Un ex funcionario de la Municipalidad de Maipú, Guillermo Daguerresar, reveló a Contigo en la Mañana supuestos malos tratos que sufrió por parte de la ex alcaldesa Cathy Barriga y su asesor Luis Japaz.

Golpes y el uso de cámaras ocultas dentro de las oficinas, son algunos de los actos que acusó el ex funcionario municipal, a un día de conocerse el resultado de la formalización contra la otrora edil, quedando con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

“Yo denuncié cuatro veces amenazas y golpes hacia mí, por parte del señor Luis Japaz, quien hoy va a ser imputado. Él era el jefe de gabinete de la señora Barriga”, contó Daguerresar.

El trabajador confesó que las supuestas agresiones físicas comenzaron luego de que se negara a acatar instrucciones entregadas por Barriga y Japaz.

“Empezaron a agredirme verbalmente, psicológicamente y mandaban gente a mi oficina para decirme que me cuidara y que mi puesto corría peligro”, expresó Daguerresar.

Incluso, el ex trabajar denunció que en una ocasión Luis Japaz le pegó dos cachetadas frente al equipo.

Las cámaras ocultas

El ex funcionario de Cathy Barriga aseguró además que la ex alcaldesa les solicitó poner cámaras ocultas dentro de la oficina de Andrea Monsalve, una ex empleadora que cumplía con la función de ser asistente de Barriga.

“No acatamos. De ahí partió todo el tema del matonaje, por no haber acatado sus instrucciones. Quería saber todo lo que decía y hacía ella”, agregó Daguerresar.

“Luis Japaz nos llamaba para saber qué ha pasado con Andrea Monsalve, y decía ‘ojalá que se muera, ojalá que no vuelva a trabajar’, de ese calibre eran los tratos”, reveló el ex funcionario, refiriéndose a llamadas que él recibió.

“Aquí había un reinado y la princesa, o la reina, era la señora Cathy Barriga”, aseveró.

