Golpe a Alexis Sepúlveda: Gonzalo de la Carrera acusó “tongo” y reiteró que actuó en defensa propia

El diputado Gonzalo de Carrera reiteró durante la mañana de este miércoles que actuó en defensa propia y acusó “tongo”, en relación al puñetazo que le propinó a su par Alexis Sepúlveda, vicepresidente de la Cámara, durante la tarde del martes.

El legislador, que fue expulsado de la bancada del Partido Republicano, del que tampoco era parte desde diciembre de 2021, fue captado por la cámara de seguridad del hemiciclo en el momento en el que golpeó al congresista del Partido Radical.

En sus primeras declaraciones en los pasillos del Congreso, De la Carrera expresó que actuó en “defensa propia” y que habría recibido “pechazos” por parte del parlamentario.

Tras esto, la Corporación optó por hacer público el registro de la agresión, donde se aprecia que el ex Republicano lanzó un golpe de puño a Sepúlveda y que fue separado por varios presentes.

Es en este contexto que, en su cuenta de Twitter, De la Carrera volvió a expresar su postura: “Muchas gracias por el apoyo. Anoche no dormí”.

“He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chile Vamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc… y la gente se dio cuenta que fue un tongo”, agregó.

Finalmente, el diputado concluyó que “me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba”.

De acuerdo a lo relatado por Sepúlveda, el hecho se inició cuando De la Carrera increpó a la diputada Marcela Riquelme. “Le pedí que no fuera tan agresivo, a lo cual reaccionó de manera violenta”, relató.

