La cuestionada intervención de Gonzalo de la Carrera contra Emilia Schneider: Diputada acusa “odio y transfobia”

El diputado Gonzalo de la Carrera causó la molestia de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles por las palabras que expresó contra su par Emilia Schneider (Comunes), llevando a que la sesión debiese ser suspendida.

La situación se dio durante una discusión en torno a la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones; tema que no se asocia al que posteriormente abordó el parlamentario en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En su intervención, de la Carrera acusó que su colega lo estaba imputando por mentir respecto de los resultados de las AFP. Fue entonces que aludió a otra supuesta mentira por parte de Schneider.

“He escuchado dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y no puede exigir su derecho a menstruar”, sostuvo el legislador ex Partido Republicano.

Esto desató la molestia de los presentes, provocando que quienes presidian la sesión de Sala decidieran suspenderla momentáneamente para bajar la tensión que se trasladó al hall del Congreso.

Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, la congresista aludida criticó que “Gonzalo de la Carrera acaba de decir en la Cámara que yo miento a propósito de mi ‘condición'”.

“No alcanzó a terminar lo que iba a decir, pero sabemos para dónde iba: Odio y transfobia. ¿Hasta cuándo toleramos esto? Voy a exigir sus disculpas y mi derecho a réplica”, declaró.