El diputado electo por el Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, confesó esta mañana cómo el equipo asesor de José Antonio Kast le pedía difundir noticias sin tener la información completamente chequeada.

El nuevo parlamentario participó este lunes en el panel Contigo en la mañana, para analizar la victoria de Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial que le permitirá convertirse en el presidente de Chile a partir de marzo del 2022.

En la instancia, de la Carrera contó una infidencia respecto al último debate entre el frenteamplista y José Antonio Kast del pasado 13 de diciembre, donde Boric mostró un examen de orina que confirma que no es consumidor de drogas.

Lee también: Analista Marco Moreno y victoria de Boric: “Estamos ante la confirmación de un cambio de ciclo político”

Sobre esto, el republicano sostuvo que le pidieron compartir una fotografía por redes sociales respecto al tema, algo que no estaba confirmado.

“Termina el debate y me piden que tuiteara el tema del examen de orina. Yo les dije que han pasado solamente 20 minutos del debate y nadie sabe si esto es fake o real. Les dije que no me voy a comer otro fake y de hecho no escribí nada sobre el examen de orina”, relató.

Aunque aclaró que no eran órdenes de parte del comando, sí apuntó que le pedían ayuda “tal como dice permanentemente Felipe Kast de que lo ayuden con un retweet”.

Si bien pidió no generalizar sobre esta situación, detalló que “puntualmente (en) esa foto, que acompañaba contenido, había sido trucada por alguien. Yo no tenía como saberlo, pero no todo lo que mandaban era fake news, muchas eran noticias”.

Lee también: Iván Moreira tras resultado en segunda vuelta: “Hoy día en Chile Vamos no tenemos un liderazgo fuerte”

“Fue ese puro caso. Era la polémica de que era de orina y no de pelo, que (supuestamente) se hizo fue de horario de clínica y que después se hizo a domicilio. A esa altura, 20 minutos después del debate, nadie sabía nada y al día siguiente se supo más”, agregó.

Finalmente, de la Carrera señaló que decidió no compartir la mencionada foto porque no se sintió respaldado por José Antonio Kast “como creía debí haberlo sido, les dije olvídenlo”.