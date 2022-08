Diputado Gonzalo de la Carrera agredió a vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, con golpe de puño

Durante la tarde de este martes, el diputado Gonzalo de la Carrera agredió con un golpe de puño al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda (Partido Radical).

El hecho fue confirmado por el propio parlamentario de oposición, quien durante un breve punto de prensa aseguró que Sepúlveda “me agarró a pechazos”.

El incidente ha sido condenado por parlamentario de distintos partidos políticos. “Aunque la derecha busque desmarcarse de Gonzalo de la Carrera, los hechos no mienten: ellos le abrieron la puerta para llegar al Congreso con toda su violencia”, indicó la diputada Emilia Schneider (Comunes).

Respuesta de Alexis Sepúlveda

Durante un punto de prensa en el Congreso, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas indicó que la situación se habría originado cuando De la Carrera habría intentado agredir a la diputada Marcela Riquelme.

“Vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo, a lo cual reaccionó de manera violenta. Tendrá que verse cuál es su problema, porque no es la primera vez y ya es reiterado sus actos en los cuales pierde el control”, detalló Alexis Sepúlveda.

En ese sentido, enfatizó que “yo tengo con colegas de derecha tremendas diferencias y nunca en mi vida podría pensar llegar a los combos y a la agresión“.

“Quiero agradecer a los colegas de Chile Vamos, que me han llamado manifestándome su solidaridad y dando su total rechazo a lo sucedido”, agregó el parlamentario, quien evalúa presentar una denuncia por este hecho.

“Más allá de la gravedad o no, para que tampoco construyamos historias, lo que aquí hubo fue una agresión sin previo aviso ni motivo. Eso es lo que voy a constatar, sin quitarle más ni ponerle menos”, afirmó.

Reacciones

Gonzalo de la Carrera acaba de golpear al diputado Alexis Sepúlveda.

Esta es la cara del Rechazo, estos son los que rechazan por amor, son pura violencia en la calle y en el Congreso. — 🅰️ndrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) August 30, 2022

El diputado Gonzalo de la Carrera acaba de golpear al vicepresidente de la @Camara_cl, Alexis Sepúlveda.

Una vergüenza para la democracia. Nuevamente los sectores reaccionarios mostrando su verdadera y violenta cara. — Daniela Serrano Salazar #Apruebo (@SerranoDaniela_) August 30, 2022

En la sesión especial de hoy el diputado de la Carrera le faltó el respeto a la ministra @izkia y ni siquiera hubo disculpas, terminó la sesión y agredió a otro diputado. Su actitud es repetida e intolerable, las sanciones previstas en ética se quedarán cortas — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) August 30, 2022

Solidarizo con el diputados Alexis Sepulveda ante la canallesca agresión cometida por el violento representante del rechazo, el republicano Gonzalo de La Carrera. Esta es la paz y el amor que prometen para Chile https://t.co/woXPpZmJTF — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) August 30, 2022

Mi absoluta condena a la agresión de la que fue objeto el diputado Alexis Sepulveda, quien me consta en una persona conciliadora. Gonzalo De La Carrera debe recibir todas las sanciones, penales y reglamentarias. Basta de violencia!!. Den el ejemplo. — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 30, 2022

Repudiable el acto cobarde y condenable del diputado Gonzalo de la Carrera en contra del diputado Alexis Sepúlveda, con quien solidarizo totalmente. No puede haber espacio para éstos actos ni en la @Camara_cl, ni en ningún otro lugar. Esperamos las más altas sanciones. https://t.co/2ifbVgbVBN — Diputado Héctor Ulloa A. (@hector_ulloaa) August 30, 2022

Gonzalo de la Carrera avergüenza a la democracia y a Chile. La ultraderecha se lava la boca condenando la violencia, y termina a los combos cuando se queda sin argumentos. En nada contribuye esto a la paz social. Mi solidaridad con el diputado Sepúlveda. pic.twitter.com/sannF0Q1Yv — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) August 30, 2022