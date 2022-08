Gonzalo de la Carrera envío aviso a “los grandes empresarios”: “No los defiendo más”

El diputado Gonzalo de la Carrera escribió dos tuits en los que envió un aviso “a los grandes empresarios”.

Las palabras las expresó durante el martes, luego de que se llevara a cabo el primer encuentro entre diputados y diputadas oficialistas y de oposición con el Ejecutivo, por el proyecto de reforma tributaria que comanda el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien también le dedicó unas líneas.

En un primer mensaje, el congresista ex Partido Republicano, quien continúa participando de la bancada, expresó: “La ingenuidad de los grandes empresarios y de la élite de las 16 manzanas es sorprendente. No me escriban más”.

“Le siguen prendiendo velas al ministro Marcel y resulta que él es el más peligroso de todos porque sabe muy bien lo que hace con su reforma tributaria”, agregó.

Minutos más tarde, volvió a utilizar su cuenta de la Twitter para comunicar que “a los grandes empresarios no los defiendo más. Ahí en la comisión de Economía y en Hacienda (asesoro a mi bancada)”.

“Los próximos 3 años serán del terror para los empresarios. En la reforma tributaria los quiero ver si siguen financiando matinales”, concluyó.

La reforma tributaria fue presentada el viernes 7 de julio, la que tiene entre sus pilares el impuesto a las personas, a la riqueza, subsidio para las pymes y un nuevo royalty minero.

