Su nombre estuvo en la palestra luego de ser electo como diputado por el Partido Republicano, el apoyo irrestricto que profesó a José Antonio Kast durante su campaña y su difusión en Twitter de una foto trucada que afectaba al presidente electo Gabriel Boric, a pocos días de que se realizara la segunda vuelta en el país. Se trata de Gonzalo de la Carrera, quien el miércoles anunció su salida del conglomerado político.

Mediante un comunicado, el parlamentario (e) dio a conocer esta decisión en medio de los movimientos de las cartas republicanas luego de la derrota sufrida el 19 de diciembre. De esa manera, de la Carrera se suma a quien fue su compañero, Johannes Kaiser, diputado electo que también renunció al partido luego de múltiples polémicas, la primera de ellas asociadas a dichos misóginos. Es decir, se han producido dos bajas aproximadamente un mes de diferencia.

Lee también: Cecilia Piñera a su padre: “Las calles están rayadas con «Piñera asesino», cuando él no ha matado a nadie”

Sin embargo, el ahora diputado independiente se encargó este jueves de dar a conocer detalles detrás de esta determinación, aclarando en un video que “yo no renuncié a republicanos, José Antonio Kast me pidió la renuncia”, añadiendo que “estoy muy triste, no soy un traidor, no he abandonado a nadie”.

A sus electores les manifestó que “quiero seguir representando las ideas republicanas en el Congreso, ahora con más libertad, para no molestar a nadie. Yo tengo un estilo particular, uno que va directo al grano, ese estilo incomoda al partido“, fue parte de lo que explicó de la Carrera, dando luces de lo que pudo haber causado su salida del PR.

Lee también: Senador Montes descarta ser ministro de Boric: “No entré a la campaña por esto”

Asimismo, enfatizó que “cuando las ideas de libertad estaban vedadas en todos los medios de comunicación, yo les abrí las puertas. Llevo más de cuatro años compartiendo con José Antonio, y pretendo seguir haciéndolo de una manera distinta, donde la independencia mía no afecte al partido“.

Para cerrar el mensaje, declaró que “espero que me entiendan, y creo que esta libertad nos va a hacer muy bien a todos“.