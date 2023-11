Fiscalizaron a Gonzalo Valenzuela en vivo, se llevaron moto y se fue caminando: “Yo me asusté”

El actor chileno Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado por autoridades y personal de Carabineros mientras se movilizaba en su moto por la comuna de Providencia, la cual fue retirada de circulación, por lo que debió dejar el lugar caminando.

Cerca de las 12 del medio día, el intérprete acaparó la atención en medio de las labores de fiscalización y en una primera instancia aseguró que “tengo todos los documentos”.

“Lo que no tenía es la patente… la patente de atrás, me habían quebrado la cosita, entonces tengo una réplica, que no tiene hoyito (…) pero no está puesta donde tiene que ir”, explicó. “La tenía metida debajo del asiento porque me la pasaron hace como dos semanas”, aclaró.

En esa línea, aseguró que “claramente este es un error mío y hay que asumirlo, pero tengo todos los documentos al día”.

“Yo me asusté, porque creo que está muy sensible el tema por lo que me estaban explicando (…) parece que ayer hubo un tema muy potente con Carabineros, no estaba al tanto, me acaban de explicar, entonces cuando me pararon, llegaron como seis y yo pensé ‘qué pasó’, me estaban confundiendo con algún delincuente porque fue muy violento y quedé un poquito nervioso (…) fue súper violento para mí”, confesó.

Versiones cruzadas

Consultadas por el matinal Contigo en la mañana, las autoridades que estaban fiscalizando explicaron que Valenzuela no portaba documentación “y al revisar las bases de datos esta indica que está vencida desde el año 2014″, una versión que fue confirmada por Carabineros.

Pese a que el actor insistió en que tenía todos los documentos al día, su moto fue retirada de circulación, por lo que se fue caminando del lugar. Además, quedó citado a un Juzgado de Policía Local.

