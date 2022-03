Una grave denuncia realizó este lunes un apoderado del colegio Seminario San Rafael en la ciudad de Valparaíso en relación a un grave episodio de violencia que vivió su hijo de enseñanza básica al interior del establecimiento educacional.

Manuel Riquelme, el padre del afectado, comunicó a través de un post en Facebook que “a mi hijo en el colegio le sacaron parte de sus pestañas. Lo amarraron con una cuerda y procedieron a quitarle parte de sus pestañas, quedando en shock y sin poder expresar lo que le ocurrió”.

Posteriormente, junto a algunas imágenes de cómo quedó el menor, detalló que los antecedentes ya fueron entregados a las instituciones pertinentes.

En una nota publicada por La Estrella de Valparaíso, Riquelme confirmó que efectivamente ya se presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía local.

Asimismo, sostuvo que “han sido días bastante terribles con lo que respecta a los hechos que sucedieron. Esto ocurrió en el segundo recreo del día viernes (25 de marzo). Mi hijo no había querido contar, nos enteramos al día siguiente, porque tenía miedo, estaba en shock. Él tiene 9 años, es tímido”.

El hombre afirmó al medio citado que al día “el lunes fuimos al colegio a denunciar los hechos al rector y vicerrector, sin embargo, no hay ningún tipo de respuesta, solo que activarán los protocolos para estos hechos“, añadiendo que “como familia estamos tremendamente mal en todo ámbito. En estas horas me ha hablado mucha gente, dándome apoyo, además que esto no es un caso aislado, mi hijo ya había vivido sucesos de bullying”.

