De guardia municipal a artista callejero: Hombre acusa abandono tras ser baleado en operativo

Un patrullero de seguridad del municipio de Lo Barnechea denuncia abandono luego de ser baleado en un operativo ocurrido el 30 de junio, cuando un joven llamó a la central de seguridad de la comuna para pedir ayuda para entrar en la casa de su abuelo, ya que hace días no tenían noticias de él.

Fue entonces que, revisando el domicilio junto a colegas y el familiar del adulto mayor, éste disparó contra los funcionarios tras presuntamente confundirlos con delincuentes.

En ese traumático episodio, Miguel Calderón recibió impactos en su muslo y genitales, debiendo ser operado. Pero ahora, en sus tiempos libres, se presenta como artista callejero para intentar reunir algo de dinero y poder costear sus tratamientos médicos.

A pesar de que sigue trabajando en la Municipalidad, aunque no en la calle como patrullero, siente que no ha recibido la ayuda que deberían haberle prestado. Asimismo, acusa que desde la Corporación de Seguridad no le informaron que el anciano involucrado estaba armado, pese a que su nieto advirtió lo anterior.