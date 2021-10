A nadie dejó indiferente la nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los Pandora Papers filtraron documentos confidenciales sobre la creación de sociedades para ocultar activos en paraísos fiscales.

Entre los involucrados figuran líderes mundiales, celebridades, ex mandatarios y presidentes en ejercicio, como Sebastián Piñera.

La información conmocionó al mundo. Con millones de documentos divulgados, Pandora Papers se coronó como una de las mayores filtraciones de la historia. Aquí, lo que tienes que saber para entender en profundidad la investigación.

¿Qué son los Pandora Papers?

Es una investigación periodística colaborativa enmarcada en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el cual agrupa a más de 600 periodistas de investigación en 117 países.

Los reportajes están basados en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.

Tras dos años de trabajo, la cara oculta de las finanzas internacionales salió a la luz y evidenció cómo operan los líderes mundiales en los paraísos fiscales.

Dependiendo del país, cada medio se encargó de su capítulo nacional. Por ejemplo, Le Monde (Francia), The Guardian (Reino Unido), The Washington Post (Estados Unidos), L’Espresso (Italia), La Nación (Argentina). En el caso de Chile, participó LaBot y el Centro de Investigación Periodística (Ciper Chile).

¿Qué es un paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son territorios se minimizan (o no se pagan) impuestos. En dichos lugares, las personas y/o empresas pueden ocultar activos incluso mediante el anonimato.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las características de los paraísos fiscales son:

La legislación no impone tributos o sólo los impone de forma nominal. Falta de transparencia. No existe un intercambio de información fiscal con otros países. Los residentes optan de rebajas impositivas aunque que no desarrollen su actividad en dicho territorio



Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal: Los activos y beneficios de la actividad se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal.

¿Qué son y cómo funcionan las sociedades offshore?

Las sociedades offshore son entidades creadas en un país distinto al de la residencia. Poseen jurisdicciones con escasas o nulas cargas impositivas.

No tienen actividad real, empleados u oficinas físicas. En general, su objetivo es ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de los activos.

Por ejemplo, en el caso del presidente Piñera, la estructura diseñada para la transacción en las Islas Vírgenes Británicas, y así ejecutar la compra offshore, la Inmobiliaria Duero designó a Delcorp International Limited, propiedad de la chilena Inversiones Delmen Limitada. Las tres sociedades son vehículos de inversión de Carlos Alberto Délano y su familia.

Delcorp es identificada como la parte compradora, mientras que la vendedora es Latin Minerals, que en ese entonces era de Minería Activa Uno Spa y a su vez era dueña de Andes Iron Limited. En concreto, la operación consistía en que Delcorp le compraba a Latin Minerals el 100% de Andes Iron Limited.

Cabe recalcar que tener una empresa offshore no es un delito: Son despachos completamente establecidos y legales.

¿Cuál es la importancia de los Pandora Papers?

Estas investigaciones son un aporte a la lucha contra el fraude fiscal, lavado de dinero y cohecho.

Además, la pérdida que tienen los países con la evasión de impuestos es grande y afecta directamente en su desarrollo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que los gobiernos pierden hasta 600.000 millones de dólares en impuestos con el uso de paraísos fiscales.

¿Cuál es la diferencia con los Panamá Papers?

Ambas filtraciones fueron lideradas por ICIJ. Los primeros resultados de las investigaciones de Panamá Papers vieron la luz en 2016. Su punto central fue el rol del ex estudio de abogados Mossack Fonseca, originario de Panamá.

Los Pandora Papers, sucesora de Panamá Papers, contienen más archivos y revelaciones mundiales que involucran a distintos líderes y personalidades. Esta vez, no se investigó sólo un despacho de abogados, sino 14.

Los 14 despachos investigados son: All About Offshore Limited (AABOL); Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Alpha Consulting Limited (Alpha), Asiaciti Trust Asia Limited, CCS Trust Limited (antes Commonwealth Corporate Services Limited), CIL Trust International Inc (Cititrust), Commence Overseas Limited (Commence BVI), Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law), Fidelity Corporate Services Limited, Glenn D. Godfrey and Company, LLP, Il Shin Corporate Consulting Limited, Overseas Management Company, Inc (OMC) y Trident Trust Company Limited.