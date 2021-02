El estudiante de psicología y víctima de trauma ocular durante el estallido social, Gustavo Gatica, reveló que le ofrecieron ser candidato a la Convención Constitucional “de muchos lados y listas”.

“Ha sido una búsqueda entender lo que realmente quiero hacer y no dejarme llevar por lo que digan, que quizás es con buenas intenciones, pero estoy buscando lo que realmente quiero hacer”, dijo Gatica en entrevista con el programa de YouTube “La verdad también se inventa”, conducido por Matías Hermosilla y Marcelo Valverde.

En este sentido, el joven que perdió por completo la vista tras recibir el impacto de un proyectil disparado por Carabineros en noviembre de 2019 confesó que una de las propuestas vino de parte del Club Social y Deportivo Colo Colo. “Fue cuático, porque yo decía ‘yo soy del Colo’… pero les expliqué y lo entendieron”, señaló.

Lee también: “Por ningún motivo”: Narváez cierra la puerta a discutir sobre la pena de muerte tras dichos de Desbordes

“Nunca me ha gustado como la política institucional, partiendo por las reuniones que son tan largas. Y la política, no sabes si el que está al lado tuyo está porque le conviene estar ahí o es una persona de confianza. No me gusta moverme así”, agregó, descartando la opción incursionar en el mundo político.

Asimismo, se refirió a las candidaturas constituyentes de ex autoridades de Gobierno, especialmente Gonzalo Blumel, quien fue ministro del Interior durante el estallido social y ahora busca ser parte del órgano redactor de la nueva Constitución por Evópoli en representación del distrito 10.

“No tienen ni un pudor, mínimo guárdate para no exponerte. No sé, loco, me da… como que esa es la sensación ¿No tienes ningún pudor, ninguna vergüenza para hacer eso?“, criticó.

Revisa la entrevista acá: