Gustavo Gatica, quien sufrió la pérdida total de su visión tras recibir el impacto de perdigones en sus dos ojos, compartió unas palabras en su cuenta de Instagram, a un año del episodio que le cambió la vida durante el estallido social.

“Hace un año Claudio Crespo me disparó perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos y sí, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aún sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día”, escribió el joven de 22 años.

Junto a lo anterior continuó diciendo que “hace un año mi vida cambió ¿para mejor o para peor? Sólo el tiempo lo dirá, por ahora sé que soy feliz y es que, como dice el gran Silvio, ‘al final de este viaje en la vida (…) quedamos los que puedan sonreír, en medio de la muerte en plena luz’”.

Gatica recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro el 8 de noviembre del 2019, en el marco de una movilización cerca de Plaza Italia.

El el teniente coronel (R) de Fuerzas EspecialesClaudio Crespo, de44 años, fue formalizado e investigado por lesiones graves contra el joven. Actualmente se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva.