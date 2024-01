Habla dueña de camping que negó acceso a Lago Budi: “Una acción tuvo una reacción”

La dueña del camping “Rayen Lafken” rompió el silencio a días del polémico video, donde se observa cómo le negó el acceso al Lago Budi a dos personas que se encontraban veraneando en esta zona de la Región de la Araucanía.

De acuerdo al registro, las jóvenes estaban a sólo metros del lago cuando fueron violentamente expulsadas del lugar. “Las playas son públicas”, respondieron los veraneantes, a lo que la mujer respondió que “es un lago y mi terreno colinda con el Lago Budi. No seas ridícula, ¿ya?”.

A pocos días del controversial registro, la propietaria sostuvo que “el impacto que ha provocado es terrible, el daño psicológico. Hoy he contestado el teléfono desde las 7 de la mañana, no sé si es un pasajero que me está llamando o nadie, porque son puros insultos, los memes son horribles“.

“¿De qué me voy a arrepentir? Una acción tuvo una reacción, lo que yo hice fue quitar el teléfono porque sabía que iba a editar el video. No está dicho todo como fue, ¿por qué no muestran la otra parte?”, agregó después.

Sin embargo, respecto a sus amenazas en contra de las jóvenes, la dueña del recinto reconoció que “eso no está bien” y que “fue un exabrupto”.

¿Qué dice la norma?

Según el Código Civil, las playas son bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Esto quiere decir que todas estas zonas pertenecen a los habitantes de la nación. En nuestro país no existen playas privadas.

