Habla ex modelo de Sábado Gigante que vivió dos años encerrada: “Fue como volver a la vida”

Después de vivir dos años encerrada, Pilar López, ex modelo de Sábado Gigante, fue “liberada” después que su hermano le entregara las llaves de su casa en Placilla, en la Región de O’Higgins.

Todo surgió cuando vecinos del sector denunciaron al programa Contigo en la Mañana que la mujer de 63 años vivía encerrada por orden de su hermano.

Los residentes aseguraron que López vivía en condiciones insalubres y totalmente aislada de lo que ocurre en el exterior. Además, a veces se quedó sin comida y fue la propia comunidad quien se encargó de llevarle alimento.

A raíz de esta denuncia, el municipio llegó hasta el domicilio para aclarar este problema, logrando que el hermano de Pilar entregara las llaves del inmueble después de dos años.

Habla mujer encerrada en su casa en Placilla

“Se fue dando todo cuando ustedes aparecieron”, dijo este jueves Pilar López al matinal de Chilevisión, detallando que durante la tarde le hicieron un chequeo médico y la encontraron “excelente”.

En la misma jornada, su hermano le entregó las llaves de su hogar: “Fue como vivir de nuevo para mí, volver a la vida. Sentía que ya nada tenía sentido, no entendían nunca cuánto pedí ayuda a Carabineros y a la PDI”.

Consultada sobre la insólita acción de su hermano, Pilar indicó que “esto empezó el 2019. A los dos meses de fallecer mi madre, mi hermano me quitó las llaves de mi casa porque, según él, yo caminaba con los pies a la arrastra”.

La víctima también anunció acciones legales contra Verónica Matus, mujer que habría sido cómplice del encierro: “Si yo contara todo lo que pasé. Ella venía una vez al día, estaba media hora o 10 minutos y se iba. Me insultaba, me amenazaba, me maltrataba (…) Lo que digo está comprobado y en tribunales nos vamos a ver“.

“Le tenía que pedir las llaves a Verónica y si no le decía dónde iba, no me pasaba las llaves“, recordó.

Mira la entrevista completa:



