“Mi hijo fue delincuente por necesidad”: Habla mamá de joven tras demolición de mausoleo en Lo Espejo

En horas de la mañana de este viernes, se demolió un nuevo mausoleo en la comuna de Lo Espejo en el marco del plan para recuperar los espacios públicos que están llevando a cabo las autoridades.

La estructura era en memoria de Daniel Avilés Marín, de 30 años, quien contaba con varios antecedentes por delitos de robo, principalmente. Además, tenía dos homicidios calificados.

“Nuevamente en la comuna de Lo Espejo, se está prestando auxilio a la fuerza pública a un mandato de la autoridad administrativa respecto de la recuperación de un espacio público que corresponde a un mausoleo de un joven que falleció el año pasado y que recibió 17 impactos balísticos”, indicó el coronel Gonzalo Urbina, de la prefectura Rinconada de Carabineros.

“Esta estructura llamaba a varias incivilidades que ocurrían en las inmediaciones y esa es la idea de poder derribar esto”, detalló. “Aquí había un mausoleo que estaba adosado a un quiosco, el cual lo utilizaban seguramente para un tipo de venta, pero está siendo uso del espacio público”, añadió.

“Él no tuvo niñez”

La madre del joven, la dirigente Sandra Marín Videla, a quien previamente se le informó sobre la demolición, contó a CHV Noticias sobre la historia de su hijo.

“Yo fui la drogadicta, la alcohólica. Mi hijo fue delincuente por la necesidad. Me lo mataron y aquí la gente misma hizo esto”, comentó e hizo un llamado a la alcaldesa para que “se preocupe de la calle”.

Con respecto a la creación de estas estructuras en memoria de las personas fallecidas, la mujer dijo que “yo lo tengo en mi alma a mi hijo, me lo mataron baleado, más de 22 balazos, pero él no tuvo la culpa, fíjate, pero la gente lo recordaba porque él no tuvo niñez”.

“Yo fui rehabilitada (…) pero mi hijo fue un delincuente por mi culpa”, expresó.

