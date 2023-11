Habla pareja y víctima de Jordhy Thompson tras detención por VIF: “Pensaba que me iba a matar”

Jordhy Thompson fue nuevamente detenido este lunes por el delito de violencia intrafamiliar contra su pareja, Camila.

El futbolista pasará a control de detención durante la tarde, mientras que el Ministerio Público ya recibió los antecedentes del caso, quien además dispuso otras diligencias investigativas a fin de esclarecer el caso. Thompson enfrenta el delito de lesiones bajo el concepto de violencia intrafamiliar.

Por su parte, Fiscalía solicitará prisión preventiva contra el jugador de Colo Colo debido a la reiteración de los hechos. Una medida cautelar que deberá ser ratificada o rechazada por el tribunal correspondiente.

Testimonio de la denunciante y víctima de Jordhy Thompson

En conversación en Contigo en la Mañana, Camila abordó esta lamentable situación y confesó que “siempre fue una relación enfermiza y me afecta mucho porque yo siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros, pero nunca mejoró nada”.

“De verdad le agradezco a Dios estar viva, porque ayer mientras me ahogaba yo no podía respirar, porque pensaba que me iba a matar”, reveló sobre este último episodio de VIF.

“Esperé a que se quedara dormido para poder salir del departamento, con una desesperación terrible, nunca en mi vida me había sentido con tanto miedo“, complementó.

Asimismo, la joven también aludió al miedo que sentía de volver a alzar la voz sobre estos hechos violentos, dado que retomó su relación después de la “funa” inicial y el proceso que enfrentaron ante la Justicia.

“Volví con él, creí en sus cambios y después ya no iba a hablar, porque sabía que me iban a tirar mucho odio en Instagram“, explicó.

Al ser consultada por la red de apoyo que posee, indicó que son muchos quienes están cerca de ella para ayudarla, confirmando que también acudirá a una atención psicológica para superar este suceso.

