¿Noche despejada para recibir el 2024? Revisa el tiempo de Año Nuevo en cada región

Solemos creer que Año Nuevo se celebra con calor y despejado en todo el país, todo porque justo cuando ocurre esta noche mágica es verano.

Sin embargo, en los últimos años, hemos podido observar manifestaciones anómalas que sorprendieron a varios en esta fecha.

Es por eso, que queremos adelantarte cómo estará el pronóstico para los principales puntos a lo largo y ancho del país, por si tienes que contemplar un abrigo o cortaviento. ¿Paraguas? No, no te preocupes, hasta ahora no hay datos que lo anuncien, a excepción de la península antártica.

La información fue obtenida desde la Dirección Meteorológica de Chile.

¿Cómo estará el clima en Año Nuevo en todo el país?

Arica y Parinacota

En la zona más septentrional del país, la noche va a estar despejada. Puede que hayan variaciones a nublado, solo habrá nubosidad en la zonas interiores como Visviri y Putre. La máxima será de 24°C y la mínima de 18°C en la zona costera. 15° máxima, 5° mínima en el interior.

Región de Tarapacá

Iquique pasará Año Nuevo completamente despejado, con una mínima de 18° y una máxima de 24°. En el interior, se desarrollará una nubosidad parcial y mínimas de 12°C con máximas de 32°C. Ojo, que en Colchane se espera tormenta.

Región de Antofagasta

En Antofagasta y toda la zona costera de la región, se espera un tiempo despejado con temperaturas que van a variar entre los 18° y 23°. Por otra parte, en lugares más al interior, como Calama, el panorama será similar, aunque la amplitud térmica será mayor, con una mínima de 8°, y una máxima de 27°.

Región de Atacama

El clima seguirá igual para esta zona, con cielos despejados, con mínimas de 11° y máximas de 26°. La situación será similar en todos los lugares más aglomerados, como Copiapó, Huasco, Freirina, Caldera y Chañaral.

Región de Coquimbo

La Serena y Coquimbo ostentarán un pronóstico completamente despejado. La mínima será de 13° y la mínima de 22°. En el interior, las temperaturas tendrán mayor amplitud con mínimas de 13° y máximas de 31°.

Región de Valparaíso

Valparaíso y Viña del Mar, unas de las ciudades más visitadas para esta fecha, tendrán cielos despejados en la tarde, con vientos que variarán entre los 25 y 40 km/hr. En la noche la situación va a cambiar, cuando se observe una nubosidad parcial. La mínima será de 12° y la máxima de 22°.

Región Metropolitana

La zona más poblada de nuestro país recibirá el año nuevo completamente despejado, la mínima será de 12° y la máxima de 30°. Solo en la noche podría observarse algunas nubes asomándose por el cielo capitalino y alrededores.

Región de O’Higgins

El panorama será muy parecido a los vecinos del norte. Noche despejada, con una mínima de 11° y una máxima de 29°. La situación cambia en Pichilemu, donde estará despejado con vientos entre los 25 y 40 km/hr. La mínima será de 13° y la máxima de 20°.

Región del Maule

Cambia la situación en esta zona, tendremos una noche con nubosidad parcial, con mínimas de 10° y máximas de 32°. Solo Constitución tendrá una noche completamente despejada.

Región de Ñuble

En esta división territorial también se experimentará una noche con nubosidad parcial. La mínima será de 10° y la máxima de 33°.

Región del Biobío

Concepción tendrá nubosidad parcial durante la noche. Tendrá una mínima de 11°, y una máxima de 21°. En Los Ángeles, la mínima será de 10° y la máxima de 32°.

Región de la Araucanía

En esta zona, los cielos estarán completamente despejados, con mínimas de 11° y máxima de 26°. Eso en Temuco, porque en Villarrica/Pucón, el tiempo estará con nubosidad parcial. Las temperaturas serán similares.

Región de los Ríos

Valdivia recibirá el Año Nuevo con nubosidad parcial, mientras que las temperaturas van a variar entre 10° en la mínima, y 25° en la máxima. La situación no va a variar en el interior, considerando que esta gran ciudad tiene un particular microclima. Pues bien, Panguipulli, Lago Ranco, Río Bueno y La Unión tendrán similares tiempos.

Región de Los Lagos

Con climas variables, esta región tendrá distintos tiempos. Puerto Montt tendrá un cielo con nubosidad parcial, con mínimas de 7° y máximas de 21°. La situación cambiará en Castro, donde habrá nubosidad parcial y la mínima será de dos grados más (9°). Distinto será Futaleufú, donde habrá más calor, 25° será la máxima.

Región de Aysén

Aquí la nubosidad parcial será las postal de todas sus localidades, Puerto Aysén y Coyhaique tendrán mínimas de 7° y máximas de 25°.

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

En la región más meridional del país, recibirán el Año Nuevo con cielos nublados. La mínima será de 8°, y la máxima en 22° para todas los lugares que son parte de esta zona.

Península Antártica

Aquí tendrán que sacar los paraguas, cielos cubiertos y posibles chubascos se pronostican para esta zona. La mínima de -1° y la máxima… de 1°.

Isla de Pascua

En una de las islas más importantes del Chile insular, donde se recibirá el Año Nuevo dos horas después del continente, la nubosidad parcial será la postal de sus cielos. La mínima será de 17° y la máxima de 25°.

Archipiélago de Juan Fernández

Mínima de 15° y máxima de 17°, aquí se espera el Año Nuevo con nubosidad parcial. Sin embargo, las 00:00 hrs. del 1 de enero de 2024 se celebrarán al mismo tiempo que la larga y angosta faja que compone nuestro país.

Síguenos en